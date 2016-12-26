Столичная полиция поймала угонщика

С автобусной остановки по улице Дзержинского угнали автомашину «Тойота Кариб» 23 ноября в 16:45, об этом сообщил 02 хозяин транспорта.

Ориентировки были разосланы всем нарядам полиции. Был введен план перехвата. Автомобиль удалось найти в тот же день возле дома по улице Хабарова. Угонщика не было.

23 декабря во время отработки оперативной информации полицией установлен 38-летний ранее судимый за кражу уроженец Томпонского улуса. По факту угона возбуждено уголовное дело. Машина возвращена владельцу в исправном состоянии, сообщили в пресс-службе столичной полиции.