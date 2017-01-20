Сотрудники Росгвардии раскрыли кражу ноутбука из ресторана

Сотрудники Росгвардии по республике оперативно раскрыли преступление – задержали вора. Но тут оказался замешан другой участник событий, по своей легкомысленности оказавшийся соучастником.

Из ресторана в Якутске на пульт централизованной охраны Якутского ОВО Росгвардии поступил сигнал кнопки тревожной сигнализации. К месту происшествия был направлен наряд группы задержания.

Официантка заведения пояснила полицейским, что минут двадцать назад в ресторан зашел неопрятно одетый мужчина и сел за столик. Через некоторое время, когда посетитель ушел, женщина заметила пропажу ноутбука, который лежал на столе в зале. При просмотре записи с камер видеонаблюдения сотрудники установили приметы мужчины, который похитил ноутбук, и, выйдя из ресторана, направился в сторону кинотеатра «Центральный».

Через некоторое подозреваемый был задержан на ул. Дзержинского. Мужчина пояснил, что похищенный ноутбук сбыл контролеру одного из столичных супермаркетов за 400 рублей. Полицейские проследовали к супермаркету, где контроллер подтвердил покупку ноутбука, который успел передать другу.

Подозреваемый – 52-летний житель Якутска без определенного рода занятий, доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Вместе с ним доставлен 23-летний контролер супермаркета, в его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 175 Уголовного Кодекса РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».