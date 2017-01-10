Сотрудники госавтоинспекции раскрыли за сутки три преступления

Инспекторы столичной ДПС 9 января около 10 часов утра на ул. Пирогова заметили автомобиль «Тойота Ипсум», который тут же остановили. При проверке документов они обратили внимание на странное поведение водителя и двух пассажиров иномарки.

В ходе досмотра в салоне «Тойоты» был обнаружен сверток бумаги с порошкообразным веществом темного цвета. Все трое задержанных доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

8 января в Госавтоинспекцию Якутска от бдительного гражданина поступила информация о том, что в Мархе нетрезвый водитель управляет транспортным средством УАЗ. Немедленно информация была передана всем патрулям ГИБДД.

Через некоторое время автомашина была замечена на ул. Лесная. За рулем иномарки находился мужчина с признаками алкогольного опьянения, что и подтвердил алкотестер, показав результат 0,81 мг/л. На водителя составлен административный материал.

Нарушитель был доставлен в полицию, где стало известно, что автомобиль УАЗ был угнан из гаража частного дома, но автовладелец узнал о пропаже лишь 9 января.

Еще один угон был зарегистрирован 9 января в 17 часов 15 минут. В дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение от женщины, которая оставила во дворе дома № 5 по ул. Якова Потапова автомобиль «Тойота Марк-2», а по возвращению не обнаружила своего «железного коня» и немедленно сообщила в полицию об угоне. Все патрули были ориентированы на розыск пропавшего транспортного средства. В течение часа угнанная иномарка была замечена на ул. Дежнева. За рулем «Тойоты» находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования автомобилист отказался, после чего на него был составлен административный материал. Ранее 33-летний уроженец Амгинского района уже был судим за угон и кражу.

Задержанные по подозрению в совершении угона доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении них возбуждены уголовные дела. Оба автомобиля переданы владельцам в исправном состоянии.