Следствие ищет граждан, пострадавших в «Октем парке»

Следственным комитетом расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «В» части 2 статьи 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Предварительным следствием установлено, что 2 апреля 2016 года на территории ледового комплекса «Октем парк», расположенного на реке Улах вблизи села Октемцы Хангаласского района, гражданка Ш. приобрела услугу по катанию на надувной резиновой конструкции – «банан», буксируемой снегоходом.

Во время катания произошло опрокидывание «банана», при этом женщина получила телесное повреждение, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В связи с изложенным, следователь просит откликнуться граждан, приобретавших в период с 2011 по 2017 годы услугу катания на резиновой конструкции «банан», буксируемом снегоходом, в ледовом комплексе «Октем парк», расположенном в селе Октемцы Хангаласского района РС(Я), и получивших при этом травмы.

Контакты следователя: 8-924-661-47-14, 8 (411-44) 41-437.