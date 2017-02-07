Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей при пожаре в Якутске

Следственный отдел по городу Якутску проводит процессуальную проверку по факту гибели людей при пожаре частного дома по ул. 2-я Пристанская. На месте происшествия обнаружены тела трех мужчин и женщины с признаками термического воздействия. По сведениям очевидцев, в строении проживали лица без определенного места жительства. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Якутии.

«Пожар произошел около 5 часов 7 февраля. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователя Следственного комитета, сотрудников полиции, МЧС, экспертов, — сообщила Старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая. — Возгорание произошло в помещении заброшенного частного дома по адресу: ул. 2-я Пристанская, д. 6а. Следователи установили, что централизованная подача тока была прекращена. По предварительным данным, возгорание произошло вследствие неосторожного обращение с огнем».

В настоящее время в рамках доследственной проверки устанавливаются причины произошедшего, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.