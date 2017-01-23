Следком Якутии возбудил уголовное дело по факту стрельбы по карете скорой помощи в Алдане

Следственный отдел по Алданскому району Следкома Якутии возбудил уголовное дело по результатам проведения процессуальной проверки о нападении на бригаду медицинских работников и сотрудников полиции по статье «Угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей»- ч. 1 ст. 318 УК РФ.

На данном этапе предварительного следствия установлено, что днем 21 января 2017 года житель города Алдана в квартире частного дома угрожал применением насилия в отношении представителей власти, держа в руках самозарядный охотничий карабин модели «Сайга-410 К».

Сотрудники полиции прибыли по вызову родственников мужчины, который, по их словам, вел себя агрессивно.

На место происшествия была вызвана и бригада медицинских работников, после прибытия которых мужчина открыл окно в одной из комнат дома и произвел несколько выстрелов из карабина в сторону автомобиля скорой помощи, в которой в тот момент находился водитель.

На требование полицейских о прекращении стрельбы мужчина не отреагировал, и сотрудник вневедомственной охраны произвел прицельный выстрел в мужчину, причинив огнестрельное ранение плеча и живота.

В последующем стрелок был задержан и доставлен в приемный покой больницы. Медики его прооперировали. В настоящее время его состояние расценивается как стабильно тяжелое.

Других пострадавших в результате происшествия нет.

В рамках расследования уголовного дела следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, следствию предстоит дать правовую оценку на наличие в действиях злоумышленника признаков составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Расследование уголовного дела продолжается.