Следком Якутии проводит проверку по факту стрельбы по карете скорой помощи в Алдане

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту стрельбы по карете скорой помощи, которую устроил пьяный житель города 21 января.

На данном этапе установлено, что 48-летний предприниматель в сфере оказания ритуальных услуг, находился у себя в частном доме с женой и несовершеннолетним сыном. Около 13-14 часов стал вести себя неадекватно, что, по показаниям родственников, имело место быть впервые. Мужчина хватался за принадлежащее ему на законных основаниях огнестрельное ружье – «Сайга», вел себя агрессивно.

Жена и сын покинули дом, при этом вызвали «Скорую помощь» и полицию.

По вызову на место происшествия прибыли работники скорой помощи — фельдшер и водитель, а также наряд полиции в количестве 5 человек.

Через непродолжительное время после их прибытия мужчина открыл окно дома и прицелился в сторону автомобиля скорой помощи, в которой находился водитель.

Направив ружье в воздух, он произвел один выстрел, затем выстрелил три раза в сторону автомобиля медиков.

После этого хозяин дома перешел к другому окну, и сотрудник ОВО по Алданскому району произвел предупредительный выстрел, потребовав бросить оружие.

На данное требование мужчина не отреагировал, и полицейский произвел прицельный выстрел в мужчину, причинив огнестрельное ранение плеча и живота.

В последующем стрелок был задержан и доставлен в приемный покой больницы. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

Других пострадавших в результате происшествия нет.

Следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится процессуальная проверка на наличие в действиях мужчины признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном управлении Следкома России.