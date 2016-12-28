Следком устанавливает личности живодеров

27 декабря в СМИ появилась информация о расправе мужчин, движущихся на автомашинах марки «Урал», над диким зверем — медведем. Информация сопровождалась видеофиксацией жестоких кадров, снятых на камеру мобильного телефона.

По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) начали процессуальную проверку на наличие в действиях данных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ — жестокое обращение с животными.

Следственные органы устанавливают личности мужчин, а также другие обстоятельства и причины произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в Следкоме Якутии.