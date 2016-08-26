Семейная ссора молодоженов закончилась поножовщиной

28-летняя жительница Батагая после ссоры с мужем попала в больницу. В отношении ее супруга возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, между молодоженами произошел конфликт, после которого жена, обидевшись на мужа, ушла к своей подруге. Через некоторое время злоумышленник явился в дом ее подруги, пытался уговорить супругу вернуться. Но, получив отказ, схватил кухонный нож и нанес жене не менее 3 ударов по различным частям тела.

Осознав содеянное, мужчина нанес себе незначительную резаную рану в область шеи. Скорую помощь вызвала подруга потерпевшей, последняя госпитализирована в Верхоянскую районную больницу.

Подозреваемый вину признал. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения – заключение под стражу. Проводятся первоначальные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.