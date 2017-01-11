Самолет АЛРОСА, сутки простоявший в Самаре из-за неисправности, вылетел в Москву

Самолет «Boeing» авиакомпании «АЛРОСА» с возвращающимися из Якутии вахтовиками вылетел в Москву после суток простоя в самарском аэропорту «Курумоч», передает «Интерфакс».

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс отправлен в 20.23 по местному времени.

Как сообщалось, борт вез 125 вахтовиков из Мирного в Москву через Самару. Авиалайнер должен был вылететь из «Курумоча» в 21.10 в понедельник, однако вылет несколько раз переносился из-за отказа датчика обогрева лобового стекла.

По информации Куйбышевской транспортной прокуратуры, 63 вахтовика решили не дожидаться отправки рейса, сдали билеты и отправились домой самостоятельно. Остальные разместились в гостинице.