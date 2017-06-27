С начала года в Якутии утонули 33 человека

С начала года в республике утонуло при разных обстоятельствах 33 человека, из них четыре несовершеннолетних, сообщает Служба спасения Якутии.

Основное число погибших и пропавших без вести составляют охотники и рыбаки. Есть несколько случаев несоответствия корпусов мотолодок и поставленных на них моторов. При резком сбросе газа вода начала заливать корпус, что привело к трагедии.

Как сообщают спасатели, особую опасность представляет местность Петуховка в пригороде Якутска. Всю зиму по руслу протоки реки Лена велись работы по выемке песка, образовались котлованы с большими глубинами. Человек, заходящий в воду, и не подозревает об опасности, а из под ног резко уходит земля, сильное отбойное течение подхватывает и выбрасывает к середине протоки.

«К сожалению, по всей республике официально открыт только пляж в Якутске и одно место для купания в детском лагере в поселке Нижний Бестях. Население вынуждено купаться на диких пляжах. Главы и администрации поселений, найдите подходящий водоем, организуйте очистку места для массового купания, приставьте наблюдателя- спасателя со средствами спасения из числа взрослых жителей. Этим самым в какой-то мере вы снизите риск для населения», – обращаются в Службе спасения Якутии.