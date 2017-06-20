Росгвардейцы Якутска задержали преступника, находившегося в федеральном розыске

Сотрудники национальной гвардии во время патрулирования улиц Якутска заметили подозрительного молодого человека, который вылез из-под дома по улице Дзержинского и, заметив автопатруль Росгвардии, резко рванул обратно под дом.

Росгвардейцы перекрыли пути отхода подозреваемому, потребовав выйти. Парень после продолжительного отказа выйти к полицейским, был задержан.

При установлении личности молодой человек назвал не точные персональные данные. Но в ходе беседы были установлены его подлинные фамилия, имя и отчество и при проверке по интегрированной базе данных выяснилось, что данный гражданин находится в федеральном розыске.

Ранее судимый за ряд преступлений 23-летний уроженец Якутска проходит в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и скрывается от судебных органов.

Задержанный доставлен в МУ МВД России «Якутское», в настоящее время он помещен в следственный изолятор, пишет пресс-служба Росгвардии.