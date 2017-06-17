Разбираясь с дракой на стройке, полиция выявила случаи нарушения миграционного законодательства

В ходе проверки, проведенной на строительной площадке по улице Автодорожная в связи с массовой потасовкой, сотрудники МВД по Якутии задержали 110 человек.

Полицейскими были установлены все граждане стран ближнего зарубежья, зафиксированные на видео. Причиной инцидента, как уже стало известно, явилась бытовая ссора между рабочими разных подрядных организаций, осуществляющих трудовую деятельность.

Для разбирательства в отдел полиции доставили 110 человек, среди которых выявили пятерых зачинщиков конфликта, которые были привлечены к ответственности в соответствии с законом.

В ходе проверки обнаружены нарушения требований миграционного законодательства у 23 иностранных граждан. Все они понесут административную ответственность в соответствии со статьей 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Фактов обращений участников конфликта в медицинские учреждения не зарегистрировано. Для урегулирования ситуации были вызваны представители общин и руководители подрядных организаций. Проверка, по данным пресс-службы МВД, продолжается.