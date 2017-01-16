Пьянка в гараже: Хозяин едва не лишился автомобиля

Хозяин гаража, устроивший пьянку с приятелем возле своего «железного коня», утром не обнаружил ни того, ни другого рядом.

14 ноября на пульт дежурной части полиции столицы поступило сообщение об угоне транспорта из гаража по ул. Луговая. Потерпевший указал домашний адрес уже бывшего друга. Ориентировка была передана всем нарядам и близлежащим районным отделам.

В тот же вечер сотрудники госавтоинспекции Якутска установили местонахождение автомобиля в центре города, но угонщика в нем не оказалось.

Вскоре поступила оперативная информация о том, что угонщик замечен по своему домашнему адресу. Его там и задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен владельцу в исправном состоянии.