Прокуратура помогла сделать перерасчет пенсионерке за холодную воду

«Водоканал» отказал заявительнице в производстве перерасчета, в связи с чем пенсионерка обратилась в прокуратуру города для защиты нарушенных прав. Мировой суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал АО «Водоканал» произвести перерасчет платы за ЖКУ по статье «холодная вода».

Помимо перерасчета в пользу заявительницы взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 рублей и штраф в размере 1 218,87 рублей.

Не согласившись с решением мирового судьи, ответчик обратился в Якутский городской суд с апелляционной жалобой, которая оставлена без удовлетворения. Решение мирового судьи вступило в законную силу.

Напомним, что решением Якутского городского суда и апелляционным определением Верховного суда Республики Саха (Якутия) действия АО «Водоканал» по подаче питьевой воды в период с 01.05.2015 по 30.09.2015 признаны несоответствующими санитарно-эпидемиологическим требованиям.