Пожарные спасли дом, автомашину и гараж

В Якутии произошло три возгорания 26 декабря. Огнеборцы ликвидировали пожары и спасли двухэтажный жилой дом в Среднеколымске, автомашину и гараж в Якутске.

В городе Среднеколымске произошел пожар в одной из квартир двухэтажного жилого дома. Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли дом, было эвакуировано 15 человек. Огнем была повреждена стена в квартире на площади 2 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

В Якутске огнеборцы не допустили распространения пламени и спасли машину от уничтожения огнем на улице Ф.Попова. Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки автомашины. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 12 человек личного состава и 2 единицы техники.

В частном гараже на 5 боксов на ул.1-я База пожарные не допустили распространения пламени и спасли гараж. Огнем было повреждено потолочное перекрытие и кровля в одном из боксов гаража на площади 40 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печи. В тушении пожара были задействованы 17 человек личного состава и 4 единицы техники.