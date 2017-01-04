Пожарные эвакуировали пять человек из горящего дома в селе Баяга

Пять техногенных пожаров произошли в Якутии 3 января. В селе Баяга из-за возгорания в частном доме пришлось эвакуировать пять человек, а в Ленске огонь унес жизни домашних животных, сообщили ЯСИА в республиканском управлении МЧС.

Ночью 3 января на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 2-этажном жилом доме Якутска. Спустя три минуты спасательные подразделения прибыли к месту происшествия. Из окна второго этажа был виден дым. Огнем повреждены стены, полы и потолочное перекрытие в прихожей и на кухне. Дом удалось спасти. По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания электросчетчика.

В Ленске утром 3 января начался пожар в коровнике на улице Фурманова. К моменту прибытия огнеборцев из помещения шел дым. Пламенем повреждены стены, в огне задохнулись куры, козы и свинья. По предварительной версии, возгорание началось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора.

Днем 3 января на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажного жилого дома Якутска. Спустя три минуты пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия. Огнем поврежден кухонный шкаф, но пожарным удалось спасти квартиру.

Во второй половине дня произошел пожар в частном доме СОТ «Мархинка-92». На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горел пристрой. Огнем повреждены бытовое помещение и кровля дома.

В селе Баяга Таттинского района произошел пожар в частном доме. Вызов поступил на пульт «01» в 21.47. К моменту прибытия пожарных расчетов из здания шел густой дым. Огнем повреждены стены, с места пожара эвакуированы 5 человек, в том числе 3 детей. В тушение задействованы 9 человек личного состава малочисленной пожарной части и одна единица техники.