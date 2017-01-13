Полиция просит помочь

Полиция просит оказать помощь в установлении личности неизвестной женщины. Найден труп женщины монголоидной расы, возраст — на вид 60-75 лет.

Приметы: худощавого телосложения, рост 155 см, волосы седые длиной около 20 см, на верхней челюсти спереди сохранены 2 зуба, на нижней челюсти слева — 1 зуб.

Была одета: шапка из искусственного меха светло- и темно-серого цвета, куртка из хлопчато-бумажной ткани темно-серого цвета, в области пояса завязана фрагментом ткани белого цвета с ботаническим рисунком розово-зеленого цвета, свитер из х/б ткани светло-бежевого цвета с воротником стойка, свитер из х/б ткани светло-бежевого цвета впереди с тремя расположенными вставками в виде полос, кофта из х/б ткани темно-синего цвета с накладным карманом слева, брюки капри джинсовые темно-синего цвета спереди с молнией (на передней и боковой поверхности с множественными металлическими элементами «заклепки»), колготки полусинтетической ткани темно-синего цвета в ботанический рисунок красно-зелено-белого цвета, на правую ногу одет носок из х/б ткани серого цвета, на левой махровый носок коричнево-розового цвета, полусапожки темно-коричневого цвета по типу «Угги».

Лиц, располагающих какой-либо информацией, просим сообщить по телефонам: 8964-415-15-18, 899-99-491-12-90