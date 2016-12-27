Полиция просит помочь в розыске пропавшего человека

23 декабря 2016 года в 22:00 часов ушел из адреса г.Якутск, мкр.202, корп. №16 Лебедкин Вилюй Серафимович, 45 лет, и до настоящего времени не дает знать о своем местонахождении. Ранее не уходил.

Приметы: Якутской национальности, на вид 40-45 лет, рост 160-170 см, плотного телосложения, короткая стрижка (на лысо), речь невнятная, картавит, отсутствуют верхние зубы полностью, имеются шрамы на голове от порезов, страдает эпилепсией.

Был одет не по сезону: шапка вязаная черная, джинсы светлые, свитер темно-синий, ботинки замшевые, при себе имел зеленую зажигалку.

В случае обнаружения сообщить по телефонам: 02, 43-91-23, 8-924-598-0055, 8-968-152-39-13, 8-999-949-13-05, 8-924-878-0784, 8-964-423-04-99, 8-999-245-06-36.