Полиция предупреждает о фальшивых купюрах

В последнее время участились случаи расчета в торговых заведениях поддельными купюрами и «билетами банка приколов», сообщает МВД по Якутии. Полиция просит быть внимательными при расчетах.

Тысячные купюры подделывают чаще всего, затем – банкноты номиналом в 5000 рублей.

«Осмотрите купюру при хорошем освещении. Тщательно осмотрите защитную нить — серебристую прерывистую полосу, расположенную на краю купюры. У подлинных банкнот на просвете она образует ровную непрерывную линию, а у фальшивок возможно несовпадение рисунка. Посмотрите на просвет на купюру с той стороны, где написано «Билет банка России». Справа на подлинных банкнотах будет водяной знак, а слева — номинал. Если эти «рисунки» отсутствуют, вы держите фальшивку. На лицевой стороне купюры есть число (ее номинал), нанесенное при помощи микроотверстий. На настоящих деньгах они идеально ровные и неразличимы на ощупь. На фальшивых ощущаются, когда вы проводите по ним пальцем. Да и выполнены зачастую неровно», – сообщают в полиции.

Мошенники, использующие билеты «банка приколов» или поддельные купюры, совершают преступления с помощью нехитрых трюков, жертвами которых становятся наиболее доверчивые граждане.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, сообщите о случившемся по телефону «02», с мобильных операторов — 102.

По телефонам доверия 45-44-43, 42-22-22 можно оставить анонимное сообщение.

Алмазэргиэнбанк предупредил якутян о фальшивых купюрах