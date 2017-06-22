По вине пьяного водителя пассажир попал в реанимацию

Сегодня около 5 часов утра в дежурную часть столичного ГИБДД поступило сообщение о том, что на 31 километре Покровского тракта иномарка съехала в кювет.

По предварительным данным установлено, что 31-летний водитель автомобиля Toyota Vitz, следуя со стороны села Техтюр в состоянии алкогольного опьянения, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, вследствие чего автотранспорт съехал с дорожного полотна в кювет и совершил наезд на дерево. Удар пришелся на крышу Toyota с пассажирской стороны.

Прибывшая на место автоаварии бригада скорой помощи в срочном порядке увезла в реанимацию 27-летнего пассажира с тяжелыми травмами головы, в момент ДТП находившегося на переднем сидении. Сам виновник травм не поучил, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Инспекторами ДПС в отношении водителя, стаж вождения которого составляет пять лет, составлен административный материал за управление транспортом в нетрезвом виде. Кроме того, выяснилось, что молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности. Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы.