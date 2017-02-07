По факту смерти пациента на крыльце Дома престарелых возбуждено уголовное дело

Следком Якутии по факту обнаружения тела 42-летнего мужчины на крыльце Дома престарелых и инвалидов возбудил уголовное дело по статье ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«Установлено, что около 21 часа 20 минут 5 февраля пациент Дома-интерната инвалидов и престарелых вернулся в учреждение, но входные двери были закрыты. По данным следствия, мужчина не сумел попасть внутрь и сел на крыльцо, где скончался, предварительно, от воздействия низкой температуры наружного воздуха», — сообщила Надежда Дворецкая, старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ.

Тело мужчины обнаружила работница социального учреждения ранним утром 6 февраля. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, для выяснения причины смерти пациента назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.