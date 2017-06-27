Особый противопожарный режим действует на территории 16 районов республики

В Якутии на данный момент особый противопожарный режим действует на территории 16 муниципальных образований. По правилам МЧС, если на территории муниципального образования действует особый противопожарный режим, посещение гражданами лесных массивов категорически запрещено.

Особый режим действует на территории Нюрбинского, Мирнинского, Томпонского, Ленского, Нерюнгринского, Алданского, Кобяйского, Амгинского, Горного, Сунтарского, Намского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Верхневилюйского, Таттинского районов и города Якутска.

МЧС напоминает, что в соответствии с прогнозом Якутского управления Гидрометеослужбы, 28-29 июня ожидается установление чрезвычайно высокого V класса пожарной опасности леса в Хангаласском районе и окрестностях Якутска, сохранение V класса в Горном, Томпонском районах. Прошедшие дожди снизили до I-III класса пожарную опасность в Мирнинском, Сунтарском и Алданском районах.

«Учитывая прохождение лесопожарного сезона, температурный режим, дефицит осадков, существует вероятность появления и распространения очагов природных пожаров», — сообщает пресс-служба ведомства.