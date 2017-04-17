Тело водителя затонувшего в Среднеколымском улусе грузовика подняли на поверхность

Спасатели-водолазы Службы спасения 15 апреля приступили к поискам пропавшего без вести водителя автомашины, ушедшей под лед на озере Сойбалах в Среднеколымском районе. Сегодня спасатели смогли поднять тело водителя на поверхность.

При первом погружении было обследовано место провала. Грузовик лежал на левом боку на глубине больше шести метров в иле. Кузов был виден только на 20 см.

Дверь у автомобиля только одна, и она с левой стороны. Было принято решение размывать ил вокруг машины, тем самым обеспечить доступ водолаза. Спасатели совестно с местными волонтерами и пожарными развернули мотопомпу и с помощью рукавов начали размывать ил. Работа длилась два дня.

Получив доступ к кабине, боковое стекло разбить не удалось. На берегу спасателям пришлось сварить металлическую конструкцию и под управлением водолазов разбить стекло сверху. Тело водителя было обнаружено в кабине. Но тут возникло другое препятствие: погибший не пролазил в окно.

Спасатели с помощью той же конструкции сломали перегородку и окно рядом, тем самым увеличив проем. В 11.55 по среднеколымскому времени водолазы смогли поднять тело погибшего водителя на поверхность, сообщает специалист по связям с общественностью службы спасения Николай Фатеев.

Как ранее сообщалось, 13 апреля на пульт оперативного дежурного службы спасения пришло донесение о провале под лед двух грузовиков в Среднеколымском районе на озере Сойбалах в 16 километрах от послека Налимск. Одному водителю удалось спастись, второй не смог выбраться из автомобиля.

Водолазы службы спасения вылетают в Среднеколымск на поиски пропавшего мужчины