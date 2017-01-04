В Якутии в первые дни нового года совершено три убийства

Новогодние праздники еще не завершились, а специалисты Следственного комитета уже несколько раз выезжали на осмотры мест совершения особо тяжких преступлений.



Как сообщила ЯСИА старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, утром 1 января в участковую больницу села Казачье Усть-Янского района доставлен 27-летний мужчина с колото-резаной раной подмышечной области. Через непродолжительно е время потерпевший скончался. Полицейским установлен 34-летний ранее не судимый мужчина, который признался, что ранение причинил во время пьяной ссоры. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Якутии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 1 января в одной из квартир города Мирный трупа 47-летнего мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей.

По данным следствия, трагедия разыгралась во время семейной ссоры между супругами. 31-летняя хозяйка квартиры, повздорив с супругом, нанесла ему кухонным ножом несколько ударов. После этого женщина вызвала бригаду медиков к еще живому супругу, однако спасти жизнь потерпевшего им не удалось.

Утром 2 января возле дома, расположенного на улице Ортосалинская города Алдан, обнаружен труп 29-летнего мужчины с огнестрельным дробовым ранением. Сотрудниками следственно-опер ативной группы установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления — им оказался знакомый потерпевшего, который совершил преступление во время пьяной ссоры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.