Незначительный повод в ходе ссоры нетрезвых тиксинцев привел к трагическому результату

Арктическим межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего — по факту обнаружения в одной из квартир поселка Тикси тела 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти криминального характера – множественными телесными повреждениями головы, шеи, грудной клетки, рук.

Тело мужчины обнаружила его знакомая, которая пришла к нему в гости. Женщина сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

В течение короткого периода времени оперативным сотрудникам полиции удалось установить лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 21-летний не работающий молодой человек, который в ходе допроса сообщил следователю об обстоятельствах произошедшего.

Трагедия разыгралась 22 января в вечернее время. Хозяин квартиры и его приятель распивали спиртные напитки. В процессе застолья между мужчинами возникла словесная перепалка на почве ранее произошедшего конфликта.

Хозяин помещения высказал в адрес гостя слова, которые показались тому крайне обидными. В ответ на это молодой человек решился на причинение тяжкого вреда здоровью.

Как установлено следствием, обвиняемый подошел к сидящему за столом хозяину, схватил за одежду и с силой вывел из-за стола. В последующем потерпевший подвергся избиению молодого оппонента. Обвиняемого не остановил даже тот факт, что мужчина упал на пол и не смог подняться. Множественные удары ногами по голове и телу пресекли его действия к сопротивлению.

В довершение преступных действий обвиняемый, как установлено следствием, со значительным усилием нанес ему удар ножом в предплечье и скрылся с места происшествия.

От полученных травм мужчина скончался. Медики установили, что причиной его смерти стала травма шеи с переломом шейного позвонка и повреждением спинного мозга.

1 февраля по ходатайству следственных органов злоумышленник заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.