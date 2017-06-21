Несовершеннолетние батагайцы пытались угнать мотоцикл со двора отдела полиции

Верхоянским межрайонным следственным отделом СК России по Якутии возбуждено уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних и одного совершеннолетнего жителей поселка Батагай за попытку угона мотоцикла «Урал», находящегося на территории отдела полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительным следствием установлено, что трое несовершеннолетних – ученики 8, 9 класса и 17-летний выпускник Батагайской школы, а также их 20-летний приятель вступили в предварительный сговор, направленный на угон мотоцикла марки «Урал», находящийся на территории двора межмуниципального отдела МВД России «Верхоянский».

Приятели вытолкали мотоцикл и попытались завести двигатель мотоцикла, чтобы покататься, но планам юношей было не суждено реализоваться ввиду неисправности системы зажигания. С целью сокрытия следов онт завели мотоцикл за помещение бесхозного сарая, где и оставили.

В настоящее время следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению проступка.