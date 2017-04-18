Находящаяся под следствием в Хабаровске женщина распространяла наркотики в Якутии

Якутский городской суд признал Наталью Ершову, 1972 года рождения, виновной в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических и психотропных средств и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Следствием установлено, что Ершова, на момент задержания сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия), находилась под следствием и подпиской о невыезде из Хабаровского края. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических и психотропных средств).

Данные обстоятельства не помешали ей приобрести поддельный паспорт, с использованием которого она прибыла в Якутск, и организовала канал по поставке из Хабаровского края в Якутию крупной партии наркотиков «Скорость».

«Скорость» или как их еще называют «спиды» представляют собой амфетамины. Эти специфические наркотики оказывают сильнейшее воздействие на психику, приводят к зависимости, от которой крайне трудно избавиться.

В ходе следственных действий установлено, что Ершова сама употребляет сильнодействующие наркотические средства, целью ее приезда в столицу республики явилось распространение наркотиков среди мелкооптовых «курьеров», в обязанности входили расфасовка наркотических средств по пакетам и закладка их по тайникам.

Подсудимая свою вину полностью признала. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Якутии.