На Намском тракте под колесами иномарки погибла пожилая женщина

На 23 км Намского тракта вечером 3 февраля водитель автомобиля «Тойота Надя» совершил наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась до приезда бригады скорой помощи, сообщает группа пропаганды столичной ГИБДД.

Как показало медицинское освидетельствование, 27-летний автомобилист был трезв, его стаж вождения составляет 6 лет. Мужчина пояснил, что ехал со скоростью 45 км/ч и примерно через 100 метров после пешеходного перехода внезапно увидел, как из темноты на дорогу вышел человек. Избежать наезда водитель не смог.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, уличное освещение на этом участке дороги отсутствует.

Дело передано в следственные органы, которые установят обстоятельства и причины автоаварии.

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