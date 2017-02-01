В Якутии на главу муниципального образования возбудили уголовное дело

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии установили факты хищения денежных средств со стороны бывшего главы муниципального образования «Легойский наслег» Усть-Алданского района.

Установлено, что в период с 2013 по 2014 годы глава МО «Легойский наслег», используя свое должностное положение, совершила ряд хищений бюджетных средств под видом проведения работ по благоустройству населенных пунктов.

Муниципальному образованию причинен материальный ущерб в сумме более 514 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Установлено, что глава заключала фиктивные договора на оказание услуг по очистке бытовых отходов, посадке деревьев, перевозке строительных материалов, ремонту дороги и других работ с действующими на территории наслега организациями. На основании этих договоров и сопутствующих подложных документов, подписанных и заверенных администрацией наслега, составлялись акты приема-сдачи оказанных услуг без фактического приема работ. В результате указанных махинаций злоумышленница обналичивала денежные средства, которые предназначались для оплаты услуг, и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Кроме того, глава наслега совершила хищение вверенных ей средств в размере 170 000 рублей, предусмотренных программой «Развитие малого предпринимательства в МО «Легойский наслег» на 2013-2016 годы».