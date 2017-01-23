МинЖКХ: В поселок Белькачи из Якутска вылетит аварийная бригада

В МинЖКХ Якутии сообщили, что в поселке Белькачи Усть-Майского улуса, где произошел пожар в дизельной электростанции, теплоснабжение в поселке не нарушено, котельная переведена на резервные источники питания. Запас дизельного топлива в достаточном объеме — 36 тонн. Для восстановления электроснабжения к отправке готовится передвижная ДЭС из поселка Усть-Мая.

Деревянное здание электростанции 1993 года постройки полностью уничтожено огнем. По предварительным данным, пострадавших нет. Население поселка составляет 173 человека, в поселке 62 жилых дома.

В Министерстве ЖКХ и энергетики РС (Я) состоялось оперативное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения под председательством первого заместителя министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Николая Дураева.

По информации АО «Сахаэнерго», сегодня вертолетом будет направлена аварийная бригада в составе 6 человек со снаряжением и дизель-генератором 80 кВт. Данным рейсом также будут доставлены линейно-цепная арматура и комплектующие дизель-генератора. В составе группы вылетает глава села Белькачи и главный инженер АО «Сахаэнерго».

Одновременно решается вопрос по доставке наземным транспортом блок-модуля с дизель-генератором 100 кВт. Кроме того, прорабатывается вопрос по задействованию дизель-генераторов прииска артели «Амур Золото», которое находится в 1,5 км от поселка Белькачи.

В поселке отсутствует связь, в этой связи Николай Дураев дал поручение в первую очередь восстановить связь.

Ситуация находится на контроле Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).