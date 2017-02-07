Минсоцзащиты: Погибший у якутского дома-интерната намеревался переночевать у друга

Информация о гибели пациента Якутского дома-интерната для престарелых и инвалидов оперативно поступила в министерство труда и социального развития республики, сообщила пресс-служба ведомства.

«Как было установлено, 5 февраля гражданин Е. отпросился на день рождения друга с ночевкой, о чем уведомил дежурную медицинскую сестру. Соответствующие записи были зафиксированы в журнале сдачи дежурств первого поста», — уведомили в министерстве.

В доме-интернате начато служебное расследование. Взяты объяснительные с дежуривших в этот день работников частного охранного предприятия.

Конкретные меры по данному происшествию будут приняты по результатам медицинского судебного исследования тела и результатам служебной проверки.