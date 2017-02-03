Минприроды: Предприниматель осуществлял перевозку фекалий без лицензии

Виновник инцидента на столичной дороге уберет «антисанитарную» наледь и заплатит штраф. Минприроды Якутии по горячим следам установила нарушителя, по вине которого произошел разлив фекалий на дорогу.

Накануне в сети интернет было выставлено видео, где во время движения ассенизаторской машины вылились фекальные воды.

Госинспектор Якутского комитета охраны природы с помощью сотрудников ГИБДД по горячим следам установил личность нарушителя. Им оказался гражданин, который осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации и лицензии, соответственно, не имел права на перевозку жидких бытовых отходов.

Разлив фекалий произошел на ул. Чернышевского, в результате чего образовалась наледь шириной около 70 см и протяжностью 700 м. По словам виновника, сброс нечистот произошел из-за поломки транспортного средства.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство, выдано предписание об уборке наледи, также вынесен штраф в размере 2 тысяч рублей.