МЧС Якутии: Трагедия произошла из-за неправильной эксплуатации электрооборудования

Неправильная эксплуатация электронагревательных приборов — такова предварительная причина пожара, в результате которого, по данным правоохранительных органов, погибли люди. Трагедия случилась в заброшенном нежилом строении, в котором находились 4 человека, сообщили в пресс-службе МЧС Якутии.

Сообщение о пожаре в пожарно-спасательную службу поступило около пяти часов утра 7 февраля. Через 6 минут первые пожарные расчёты были на месте, строение горело открытым огнем по всей площади. Общая площадь пожара — 56 кв.м.

Около часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание. Работали 26 человек личного состава и 7 единиц техники.

По данным следственного управления СК России по Якутии, на месте происшествия обнаружены тела четырех взрослых человек. Их личности и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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