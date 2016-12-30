МЧС Якутии: Горят частные дома

В канун Нового года произошло 4 пожара в частных домах. Люди остались без крова. Есть пострадавшие.

В Томпонском районе произошло возгорание в частном доме на ул. Береговая поселка Джебарики-Хая. Через четыре минут пожарные подразделения прибыли к месту вызова -горело строение. Огонь уничтожил дом и веранду полностью. Предположительно, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается. Есть пострадавший.

В Верхневилюйском районе загорелся частный дом на ул. Таежная села Ботулу. Прибывшие через две минуты после вызова пожарные остановить огонь не смогли — дом сгорел дотла. Общая площадь пожара — 49 кв.м. Есть пострадавший.

В поселке Маган пожар уничтожил гараж, и кровлю дома на площади 8 кв.м. Общая площадь пожара — 60 кв.м.

В Таттинском районе поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Калачикова села Ытык-Кюель. Через три минуты пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горело строение. Огнем повреждена стена и потолочное перекрытие. Общая площадь пожара — 56 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.