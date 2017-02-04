Из-за неосторожного обращения с огнем в Якутске чуть не сгорел жилой дом

За последние сутки в Якутии произошло три пожара, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.

3 февраля произошло возгорание в автомобиле «SsangYong Istana» на ФАД А-360 «Лена». К моменту прибытия пожарного подразделения пожар был потушен. Огнем поврежден автомобиль на площади 8 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

В этот же день в жилом доме на ул. Курнатовского в г.Якутске возник пожар. Огнем повреждены мебель и мусор на лестничной площадке. Общая площадь пожара — 10 кв.м. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными эвакуировано 35 человек, спасен жилой дом.

Вечером поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Никифорова. В результате пожара огнем поврежден утеплитель кровли на площади 4 кв.м. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен гараж и две единицы техники.