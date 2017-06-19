ГУП «ЖКХ» незаконно сбрасывало отходы в море Лаптевых

Прокуратурой Булунского улуса установлено, что местным филиалом ГУП «ЖКХ» в поселке Тикси эксплуатируется канализационно-очистное сооружение, через которое осуществляется сброс сточных вод в залив Булункан, бухты Тикси моря Лаптевых. Стоки превышали допустимые нормы воздействия.

«Зафиксировано увеличение содержания в воде взвешенных веществ в 1,06 раза, нефтепродуктов в 4,8 раза, калия в 1,1 раза, ионов амония в 7,6 раза, фосфора в более чем 10 раз», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура района возбудила в отношении директора Булунского филиала ГУП «ЖКХ» дело об административном правонарушении по статье «нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение». Взыскан штраф.

Прокуратурой района решается вопрос о взыскании с предприятия в судебном порядке причиненного ущерба водному объекту.