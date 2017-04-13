Энергосбыт выявил более 400 случаев воровства электроэнергии с начала года

Специалисты энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» выявили 446 фактов неучтенного потребления электрической энергии в Якутии. Объем незаконно использованной электроэнергии составил 2,9 млн кВтч. Нарушители уже возместили предприятию в досудебном порядке 8,3 млн рублей.

Наибольшее число нарушений специалисты энергосбыта выявили в бытовом секторе. Зафиксировано 324 случая несанкционированного использования электричества гражданами. Нарушители возместили 4,7 млн рублей. В отношении организаций и индивидуальных предпринимателей составлено 122 акта о бездоговорном и безучетном потреблении. В досудебном порядке компании оплатили 3,6 млн рублей.

В случае выявления факта незаконного потребления нарушитель обязан компенсировать ущерб. Начисления по актам о нарушениях производятся по максимальной мощности его электроприборов с учетом их круглосуточной работы за период с даты предыдущей контрольной проверки. Нарушители привлекаются и к административной ответственности. В соответствии с кодексом об административных правонарушениях за самовольное подключение к электросетям гражданину грозит штраф от 10 до 15 тыс. рублей.

Хищения электроэнергии ведут к снижению качества и надежности электроснабжения всех потребителей. Любое незаконное присоединение может угрожать жизни и здоровью людей из-за риска получения электротравмы и возникновения пожара.

Жители республики могут сообщить о фактах незаконного потребления электроэнергии в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства, а также по телефону «горячей линии» «Якутскэнерго»: 8 (4112) 49-70-00.