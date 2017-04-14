Десятиклассник в школе пострадал от удара канцелярским ножом в шею

Ученик 10 класса Куокуйской средней школы села Аргас Кобяйского района Якутии получил резаную непроникающую рану в шею. Школьник пострадал от своего 18-летнего знакомого.

Следствием установлено, что 12 апреля около 11:30 утра 18-летний не работающий житель села Аргас в состоянии алкогольного опьянения пришел в здание школы.

Там между ним и 10-классником произошел конфликт, в ходе которого юноша замахнулся в сторону школьника канцелярским ножом, при этом причинил резаную рану шеи. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, а школьник обратился в медучреждение.

При медицинском осмотре установлено, что школьник получил резаную непроникающую рану, ему оказана необходимая помощь. Состояние здоровья удовлетворительное, школьник находится на амбулаторном лечении.

Следственными органами проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщает следственный комитет республики.