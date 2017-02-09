Бывшего замминистра транспорта Якутии уволили из авиакомпании

В Якутии по требованию прокуратуры из авиакомпании уволен незаконно принятый на руководящую должность бывший первый замминистра транспорта региона.

Проведенной Якутской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Управлением при главе РС(Я) по профилактике коррупционных и иных правонарушений проверкой установлено, что в сентябре 2016 года в АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» на должность директора по организации службы наземного обслуживания был принят Георгий Егоров, до августа 2016 года замещавший должность первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства.

Вместе с тем, согласно федеральному закону «О противодействии коррупции» гражданин, замещавший должность государственной службы, в течение двух лет после увольнения имеет право работать на условиях трудового договора в организациях лишь с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. Однако обращение Егорова поступило в комиссию только после начала проведения прокурорской проверки.

По результатам рассмотрения данного обращения комиссией принято решение о том, что работа Георгия Егорова в должности директора по организации наземного обслуживания в указанной авиакомпании нарушает требования федерального закона «О противодействии коррупции», поскольку имеется конфликт интересов с ранее замещаемой должностью государственной службы.

В связи с этим Якутская транспортная прокуратура внесла в адрес генерального директора «Полярных авиалиний» представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. По результатам его рассмотрения трудовые отношения Георгием Егоровым прекращены.