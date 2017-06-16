Алексей Колодезников прокомментировал паводковую ситуацию в районах Якутии

Сегодня в Якутии сложилась довольно непростая ситуация с паводками. Власти региона предпринимают меры для локализации водной стихии. Ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя правительства республики – председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Алексей Колодезников.

– Чем отличается паводок 2017 года от предыдущих лет?

– Нынешний паводок главным образом обусловлен большими снегозапасами, об этом еще говорилось с самого начала года. Например, в том же селе Березовка паводок выдался беспрецедентным, так как за всю историю населенного пункта не было такого количества накоплений снега. В настоящее время в лесах и горах еще лежит снег высотой до полуметра. В районе объявлен режим ЧС муниципального характера.

Характерно то, что снегозапасы этого года в некоторых районах превысили свой исторический максимум. Вместе с тем особо отмечу, что данная ситуация прогнозировалась с самого начала и правительство республики контролировало ход развития событий и принимало все необходимые превентивные мероприятия. Однако, природная стихия в очередной раз нарушила все планы и скорректировала ситуацию.

– Как на сегодняшний день складывается паводковая обстановка?

– Сложная паводковая обстановка наблюдается на территории Абыйского, Оймяконского, Булунского районов.

В селе Сыаганнах остаются подтопленными 24 дворовых территории и девять жилых домов. Полностью подтоплена улица Озерная и авиаплощадка, два сельхозугодия. В настоящее время уровень талой воды составляет 81,5 сантиметров при критических 60. Вместе с тем уровень воды начал постепенно снижаться. В селе Кенг-Кюель остаются подтопленными 21 дворовая территория и 12 жилых домов, один социальный объект и частично подтоплена территория детского сада «Чуораанчык». Уровень воды составляет 157,8 сантиметров при критических 37. За последние сутки уровень воды упал на шесть сантиметров.

Под контролем находится ситуация в селе Найба Булунского района. Здесь затопленных домов нет, вода стоит на уровне крыльца 20 жилых домов. Идет подготовка эвакуации людей в пункт временного размещения на случай подъема уровня воды.

В Оймяконском районе в селе Томтор размыло мостовой переход на реке Куйдусун автодороги регионального значения «Оймякон», прервано транспортное сообщение с селом Орто-Балаган. Работы по окончанию восстановления моста завершаются, вопрос снятия режима чрезвычайной ситуации будет решен к концу сегодняшнего дня.

– Как идет процесс организации летнего отдыха детей из пострадавшего от весеннего половодья Среднеколымского района, как проходит процесс ЕГЭ выпускниками?

– Дети из наиболее пострадавшего села Березовки – 37 человек – уже находятся в Сочи в лагере «Юбилейный». Там они будут отдыхать 20 дней. В Якутске в детском оздоровительном лагере санатория-профилактория «Смена» СВФУ отдыхают 77 детей из сел Сватая и Аргахтаха.

В Среднеколымской гимназии организована сдача ЕГЭ для 28 выпускников. Все они размещены в интернате при этом учебном заведении.

– На какой стадии находится подсчет ущерба пострадавшим от половодья?

– В период со 2 по 9 июня межведомственная рабочая комиссия по подсчету ущерба имущества населения была командирована в село Березовка в целях возмещения ущерба пострадавшему населению от весеннего половодья. В кратчайшие сроки будет оказана единовременная материальная помощь населению в связи с утратой имущества первой необходимости.

Оказана методическая помощь администрациям сельских поселений сел Налимск Среднеколымского района и села Сыаганнах Абыйского района. При понижении уровня воды будут закончены работы по подсчету ущерба.

Необходимо отметить, что паводковая ситуация находится под контролем, в круглосуточном режиме обеспечивается работа оперативного штаба по отслеживанию паводковой обстановки на территории пострадавших районов.