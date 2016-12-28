Минприроды: Машины живодеров принадлежат Мирнинскому филиалу «Якутгеофизики».

Министерство охраны природы РС(Я) сообщило ЯСИА, что автомашины, на которых было совершено убийство медведя, принадлежат Мирнинскому филиалу «Якутгеофизики». Кроме того, установлен один из нарушителей – гражданин А.

На данный момент установлено, что преступление совершено на 2 ед. автомашин: Урал 4320 гос. номер Н260ЕВ, также Урал 5552 гос. номер К917ЕС.

Охотинспектор Мирнинского района Е.Сыромятников вместе с группой дознания ОВД по Мирнинскому району выехали на предполагаемое место преступления. Рабочей группой выясняются подробности данного правонарушения. Расследование продолжается, о результатах расследования будет сообщено дополнительно.

Минприроды держит под контролем ситуацию с незаконными действиями в отношении животного, повлекшими его гибель. Напомним, вчера в сети интернет распространилось видео, на котором неустановленные лица на 2 автомашинах УРАЛ задавили бурого медведя.

Данный факт вызвал широкий общественный резонанс, многие люди были возмущены зверским обращением с животным. Необходимо отметить, что медведь в народе саха является тотемным животным, с давних времен наши предки относились к хозяину тайги с большим почтением.