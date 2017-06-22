Загрязнение реки Таас-Юрях произошло в результате деятельности АО «Ростнефтегаз»

Министерство охраны природы Якутии выявило факт загрязнения реки Таас-Юрях в Мирнинском районе. Установлено, что загрязнение произошло в ходе строительства водозаборного сооружения ковшового типа компанией АО «РНГ» («Ростнефтегаз»), сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Напомним, 20 июня в сети интернет была распространена информация о загрязнении реки Таас-Юрях. Очевидцы сообщали, что вода в реке стала мутной и грязной.

В ходе обследования акватории и береговой линии водного объекта инспекторами определен источник загрязнения водного объекта. По их словам, на лицензионном участке АО «Роснефтегаз» ведется строительство водозаборного сооружения ковшового типа. Проектный размер ковша 170х340 м, глубина 10 м, планируемый объем 500 тысяч куб м.

По траншее, предназначенной для забора воды, прорытой от котлована ковшового водозабора к реке Таас-Юрях, стекала загрязненная вода, образовавшаяся в том числе в результате оттайки мерзлых пород при проведении работ.

На месте проведен осмотр территории строительства ковшового водозабора и отобраны пробы воды в районе источника загрязнения. Обследовано устье реки Таас-Юрях и акватория реки Улахан Ботуобуйа. Произведены измерения гидрологических показателей. В ближайшее время будет проведен расчет вреда, нанесенного водному объекту.

Обследование проводилось при участии инженера по промышленной безопасности и охране труда АО «Ростнефтегаз». По его информации, при проведении работ допущены просчеты, послужившие причиной подпадания загрязненных вод из водозаборного ковша в водный объект. Не соблюден угол наклона траншеи.

Шлейф загрязнения от места поступления загрязненных вод в реку Таас-Юрях до устья составил более 20 км, до села Таас-Юрях – 16 км. Жители села использовали воду реки для хозяйственно-питьевых целей.

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