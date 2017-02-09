Якутию накрыл азиатский антициклон

Азиатский антициклон с тремя центрами — на территории Монголии, Иркутской области и Республики Саха (Якутия) — занимает обширную территорию Восточной Сибири. Погода соответствует такой синоптической ситуации — ясно и морозно.

В этом году азиатский антициклон не настолько мощный и стабильный, передает Gismeteo. Он то разрушается с прохождением небольших циклонов, то восстанавливается вновь. Основной центр на территории Монголии имеет не очень высокое давление, которое бывает характерно для азиатского антициклона.

В ночные часы температура воздуха в большинстве районов Восточной Сибири опускается ниже 30 градусов, а на территории Якутии до минус 51 градуса мороза (Верхоянск −50, Екючю −51).

В ближайшие двое суток Якутии, на юго-востоке, местами в центре и на севере ожидается небольшой снег. На побережье метели при юго-западном ветре до 14-19 м/с, в пятницу с порывами до 23-28 метров. Температура ночью -33-38, днем -17-22 На западе ночью -21-26, днем -13-18, на юго-западе -3-8, на севере ночью -41-46, днем -39-44.