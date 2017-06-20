Виновники лесных пожаров оштрафованы на пять тысяч рублей

В Якутии по административной статье «нарушение правил пожарной безопасности в лесах» на сегодня составлено 136 протоколов об административном правонарушении. Девять непосредственных виновников пожаров оштрафованы по пять тысяч рублей, сообщает Департамент по лесным отношениям республики.

С начала пожароопасного сезона лесными инспекторами проведено 552 патрульно-рейдовых мероприятий.

«Установлены девять лиц, причастных к возникновению лесных пожаров. Виновники лесных пожаров, возникших в Амгинском, Верхневилюйском, Намском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах оштрафованы по пять рублей, общая сумма штрафа составила 25 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба ведомства.

Остальные материалы по виновникам находятся на рассмотрении.