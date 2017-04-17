В зоопарке «Орто Дойду» отметили День рыси

В прошедшую субботу Алмазэргиэнбанк совместно с республиканским зоопарком «Орто Дойду» провел праздник — День рыси.

В республиканском зоопарке содержится группа рысей, официально носящих название восточносибирских, известных также, как якутские рыси. Как правило, в дикой природе эти большие кошки держатся поодиночке, но в зоопарке они живут большой дружной семьей. Восточносибирская рысь – это редкий подвид рыси обыкновенной, и их сохранение очень важно. Осведомленность об охране редких животных особенно важна сейчас, когда во всей стране объявлен Год экологии.

В прошлом году Алмазэргиэнбанк стал официальным опекуном этих животных, в честь чего на территории зоопарка «Орто Дойду» был проведен первый День рыси, а в банке была создана программа «Рысь», которая теперь является одним из направлений политики корпоративной социальной ответственности. В этом году мероприятие прошло во второй раз, и в Алмазэргиэнбанке надеются, что оно станет доброй традицией.

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В День рыси маленьких посетителей зоопарка порадовали веселыми играми, интересными викторинами и приятными призами. Дети поучаствовали в увлекательном квесте на свежем весеннем воздухе, нескольких викторинах, а также конкурсе стихов и рисунков, по окончании которых детям вручили памятные сувениры и подарки.

«Подобные мероприятия несут важную просветительскую миссию и пробуждают в подрастающем поколении интерес к родной природе, осознание хрупкости баланса в окружающей среде, уважение и любовь к ней», — уверены в Алмазэргиэнбанке.