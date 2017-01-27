В Якутии впервые за четыре года стабилизировалась численность домашних оленей

В Якутии впервые за четыре года удалось остановить спад поголовья домашних оленей и стабилизировать их численность. Об этом сообщил на отчете перед общественностью руководитель ГоскомАрктики Алексей Киселев.

«В настоящее время численность оленей стабилизировалась и составила 156 тысяч голов. Перед нами стоит задача по увеличению поголовья за счет усовершенствованной технологии стадного содержания», — отметил Алексей Киселев.

По его словам, в прошлом году непроизводственный отход оленей составил 31,3 тысячи голов из-за болезней и травежа волками. По последней причине только в Оймяконском улусе оленеводы не досчитались 700 голов.

В ГоскомАрктики отмечают, что на борьбу с серыми хищниками из бюджета Якутии выделено 16 млн рублей на вознаграждение волчатникам и 27 млн рублей — на аренду наземного и воздушного транспорта.

Кроме того, оленеводческие хозяйства получат господдержку на обновление материально-технической базы. Речь идет о строительстве баз, маршрутных домиков, коралей, изгородей, установке модульных убойных цехов в Эвено-Бытантайском и Томпонском районах, обеспечении снегоходной и вездеходной техникой.

«При поддержке правительства республики в 2017 году увеличен объем финансирования домашнего оленеводства с 665 до 827 млн рублей», — подчеркнул глава госкомитета.

Алексей Киселев добавил, что ведомство займется разработкой гарантированной системы заготовки, переработки и сбыта продукции оленеводческих хозяйств.