В Якутии стартовала акция «Подкорми птиц!»

«Поддержи птиц в нелегкое время!» — с таким лозунгом в Якутии стартовала ежегодная акция Министерства охраны природы республики «Подкорми птиц!». Ежегодно акция объединяет тысячи неравнодушных детей всех городов и районов республики. Стартует добрая акция в январе, а итоги подводятся 1 апреля – в День птиц.

В прошлом году в акции принимали участие не только дети. К примеру, в поселке Беркакит сотрудники библиотеки №4 подготовили красочные презентации, справочники о зимующих птицах Якутии, раздали памятки «Правила подкормки птиц в зимнее время». В Алдане предприниматели смастерили и развесили кормушки на деревьях, а в школах Горного улуса государственными инспекторами охраны природы были проведены мастер-классы по изготовлению кормушек, классные часы, конкурсы и викторины, и многое другое.

Зимняя подкормка птиц – это важная и эффективная природоохранная мера. Инспекции и комитеты охраны природы оказывают необходимую методическую консультативную помощь участникам акции.

Особенно важна подкормка во второй половине зимы, когда большая часть зимних ягод и плодов съедена или пропала. Подкормка позволяет выжить мелким птицам: синицам, снегирям, воробьям, гаичкам, поползням, чечеткам, щурам, кукшам, которые рискуют оставаться в наших краях на зиму и зачастую массово гибнут из-за холода и бескормицы.

Во время акции дети изготавливают дома с родителями, на уроках труда, классных часах, кружках разнообразные кормушки, скворечники. Проводятся экопросветительские мероприятия: экскурсии, классные часы, викторины, конкурсы, интересные встречи, подготовка к проектной деятельности, где главными вопросами ставятся: «Как помочь птицам зимой?», «Какие птицы зимуют на территории Якутии?», «Чем питаются птицы?», «Почему надо прикармливать птиц?».

Якутия традиционно является активным участником акции. В ней участвуют школьники, студенты, воспитанники детских садов, кружковые объединения.

Забота о зимующих птицах приносит пользу не только пернатым, но и играет немаловажную роль в воспитании молодого поколения, которые через беседы, познавательные занятия и наблюдения узнают о различных видах птиц своей местности, испытывают радость от осознания того, что, делясь крохами, подкармливая пернатых спасают их от гибели и чувствуют свою причастность к общему делу сохранения родной природы.

Итоги акции будут подведены по традиции в республиканском зоопарке «Орто-Дойду», где пройдет празднование Международного дня птиц.

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