В Якутии проблемы охотхозяйств требуют срочного решения

Министерство охраны природы обозначило основные проблемы охотничьих хозяйств в Якутии и пути их устранения на заседании Арктического совета при главе республики.

«Основной проблемой охотхозяйств, в том числе из числа объединений коренных малочисленных народов Севера, на сегодня стала незавершенность разработки Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий в республике», – заострил внимание участников заседания министр охраны природы Сахамин Афанасьев.

По его словам, в Якутии с 2014 года проведено охотустройство на территории 61 млн га. Не охваченными схемой до сегодняшнего дня остаются 24 района республики с общей площадью 246 млн га. При этом, по федеральным нормативам, актуальность разработки схем охотугодий составляет 10 лет. По истечении этого срока информация об их состоянии должна быть обновлена.

«Утверждение схемы – полномочие республики. В связи с чем федеральные средства на эти цели не выделяются. Только значительно увеличив финансирование для решения вопроса мы сможем в сжатые сроки закончить такую необходимую масштабную работу», – подчеркнул он.

По предварительным расчетам, стоимость оставшихся работ составит от 100 до 115 млн рублей. В минприроды считают, что в первую очередь разработка схемы поможет представителям коренных малочисленных народов своевременно и грамотно оформить все необходимые документы и провести охотустройство на вверенной им территории.

«Упрощение задач помогло бы значительной группе охотпользователей из северной и арктической зоны Якутии в оформлении участков, направить сэкономленные ресурсы в основную сферу деятельности – оленеводство и на другие решения, связанные с традиционными отраслями», – сказал министр.

Далее Сахамин Афанасьев обратил внимание, что в федеральном законодательстве об охоте не закреплено право на приоритетное предоставление охотугодий коренным малочисленным народам, что ведет к ущемлению их прав и интересов.

С апреля 2010 года коренные северяне оказались лишены права на образование новых охотничьих промысловых общин, поскольку заключение охотхозяйственных соглашений по результатам аукционов не признают их преимущественных прав на выбор охотугодий. Кроме того, предоставление земельных участков для нужд ведения охотхозяйства обременено обязательством единовременной выплаты за каждый гектар используемых охотугодий, что негативно сказывается на жизнедеятельности охотничьих хозяйств Якутии.

Вместе с тем в ведомстве отмечают, что сегодня в республике достаточно резидентов, у которых есть желание и средства для организации охотхозяйств или закрепления родовых угодий. Доработка схемы позволит восстановить и использовать все охотугодья, начать проведение аукционов по их закреплению, появится возможность для внедрения передовых методов в технологии ведения охотхозяйства, в том числе приумножении животного мира.

Для решения озвученных проблем министерство охраны природы внесло предложение в Арктический совет проработать с правительством РФ вопрос об обнулении ставки единовременной платы за гектар охотугодий для объединений коренных малочисленных народов Севера, освободить родовые общины и другие объединения КМНС от уплаты за единицу охотугодий при заключении охотхозяйственных соглашений.

Что касается схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий, то здесь необходимо продолжить работу по изысканию источников для ее доработки не позднее 2018 года.

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