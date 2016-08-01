В Якутии началась выдача лицензий на добычу лося, медведя и снежного барана

На сезон охоты 2016-2017 годов будет выдано более 60 тысяч разрешений на добычу охотничьих ресурсов, сообщает пресс-служба министерства охраны природы Якутии.

1 августа — начало охотничьего сезона на добычу диких копытных животных и бурого медведя. Прием заявлений на выдачу разрешений на лимитируемые виды животных в г. Якутске ведется 1 и 2 августа в здании Госохотохраны на Курашова, 46. На нелимитируемые виды животных и птиц, в том числе, водоплавающую и боровую дичь, зайца-беляка, выдача организована в улусных инспекциях и комитетах охраны природы; для горожан – в здании Якутского комитета охраны природы в 202 мкр, корпус 18/1. В связи с большим наплывом охотников, будет установлена дополнительная дата выдачи разрешений – 3 августа на ул. Курашова, 46.

В общедоступных охотничьих угодьях республики на 2016-2017 годы прогнозируется выдача более 60 тысяч разрешений на добычу охотничьих видов животных и птиц. 2225 разрешений будет выдано на добычу лося, 1154 – на косулю, 1181 – на кабаргу, 640 – на снежного барана, 955 – на бурого медведя, более 24 000 – на дикого северного оленя, 62 676 – на соболя и 16 разрешений на добычу рыси.

«На территории республики обитает порядка 18-20 тысяч особей бурого медведя – разрешений будет выдано 955 штук. Кроме того, в связи с нанесением ущерба сельскохозяйственным животным, угрозой жизни и здоровью людей, согласно порядку регулирования численности бурого медведя выдаются дополнительные разрешения на их добычу. На 1 августа текущего года было выдано 96 разрешений, по которым добыто 55 бурых медведей. Работы в этом направлении продолжаются», — прокомментировали в управлении регулирования, использования и сохранения охотничьих ресурсов Минприроды.

Охотников уведомляют, что на сезон охоты 2016-2017 годов запрещена охота на зайца-беляка в центральных, заречных районах и Верхоянском улусе.

На протяжении всего сезона охоты министерством охраны природы будет организовано усиление надзорных мероприятий по выявлению и пресечению нарушений добычи охотничьих ресурсов.